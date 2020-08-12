В італійських Альпах у ДТП з переповненим позашляховиком загинули 5 молодих людей

В італійській провінції Кунео в горах в ніч на середу розбився позашляховик, загинули четверо підлітків і один дорослий.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Водій і пасажири позашляховика провели вечір в горах, дивлячись на зірки з однієї з найбільш панорамних точок долини Валле Грана, в районі Кунео. На зворотному шляху водій позашляховика, можливо, через неправильний маневр або втрату уваги, з'їхав з дороги і опинився в прірві.

Інцидент стався близько півночі. Сцена, з якою зіткнулися рятувальники після прибуття на місце, була жахливою: підлітків викинуло з салону, їх смерть була миттєвою. Водієві було 24 роки, решті жертв від 11 до 16 років. Понівечений позашляховик знайшли за 200 метрів від проїжджої частини.

Всі жертви родом з провінції Кунео, і цілком ймовірно, що вони були на відпочинку зі своїми сім'ями у долині Грана. Окремі члени їх родин прибули на місце події через кілька хвилин після аварії.

Серед чотирьох поранених двоє перебувають у важкому стані і були доставлені вертольотом в лікарню Санта-Кроче в Кунео.

Варто зазначити, що позашляховик був розрахований на шість осіб: на борту транспортного засобу, однак, було дев'ять.

Для відновлення динаміки аварії необхідно буде дочекатися свідчень тих, хто вижив.