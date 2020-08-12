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В итальянских Альпах в ДТП с переполненным внедорожником погибли пять молодых людей

Среда, 12 августа 2020, 13:26

В итальянской провинции Кунео в горах в ночь на среду разбился внедорожник, погибли четверо подростков и один взрослый.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Водитель и пассажиры внедорожника провели вечер в горах, глядя на звезды с одной из самых панорамных точек долины Валле Грана, в районе Кунео. На обратном пути водитель внедорожника, возможно, из-за неправильного маневра или потери внимания, съехал с дороги и оказался в пропасти.

Инцидент произошел около полуночи. Сцена, с которой столкнулись спасатели по прибытии на место, была ужасной: подростков выбросило из салона, их смерть была мгновенной. Водителю было 24 года, остальным жертв от 11 до 16 лет. Изуродованный внедорожник нашли в 200 метрах от проезжей части.

Все жертвы родом из провинции Кунео, и вполне вероятно, что они были на отдыхе со своими семьями в долине Грана. Отдельные члены их семей прибыли на место происшествия через несколько минут после аварии.

Среди четырех раненых двое находятся в тяжелом состоянии и были доставлены вертолетом в больницу Санта-Кроче в Кунео.

Стоит отметить, что внедорожник был рассчитан на шесть человек: на борту транспортного средства, однако, их было девять.

Для восстановления динамики аварии необходимо будет дождаться свидетельств выживших.

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Италия
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