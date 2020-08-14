У Хорватії найбільша кількість хворих на коронавірус за добу з початку епідемії

У Хорватії за останню добу зареєстровано 208 нових випадків коронавірусу і це найбільший щоденний показник з початку епідемії.

Такі дані опублікувало Національне управління цивільного захисту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням Vecernji List.

На сьогодні в країні налічується 961 випадок коронавірусу, 106 осіб перебувають у лікарні і 10 підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Двоє людей померли протягом останньої доби.

Більшість округів Хорватії знаходяться в "зеленій" зоні, в той час як тільки три округи знаходяться в "червоній" зоні.

"Загальне враження таке, що у більшості пацієнтів клінічна картина м'яка, середній вік близько 30 років. Я закликаю їх бути обережними, тому що більшість з них не живуть одні і, швидше за все, залишаться з людьми, що піддаються певному ризику. Ви не повинні відмовлятися від розваг, але будьте відповідальні і дотримуйтесь гігієнічних заходів ", - сказала директор Клініки інфекційних захворювань Алемка Маркотіч.

Кількість хворих з початку епідемії в Хорватії становить 6258 осіб, 163 людини померли.

Нагадаємо, Хорватія перебуває у "зеленій" зоні списку України, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону.

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. Або ж якщо приріст числа інфікованих у них за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%.