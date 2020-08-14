В Хорватии наибольшее количество больных коронавирусом за сутки с начала эпидемии

В Хорватии за последние сутки зарегистрировано 208 новых случаев коронавируса, и это самый большой ежедневный показатель с начала эпидемии.

Такие данные опубликовало Национальное управление гражданской защиты, сообщает "Европейская правда" со ссылкой Vecernji List.

На сегодняшний день в стране насчитывается 961 случай коронавируса, 106 человек находятся в больнице и 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Два человека умерли за последние сутки.

Большинство округов Хорватии находятся в "зеленой" зоне, в то время как только три округа находятся в "красной" зоне.

"Общее впечатление такое, что у большинства пациентов клиническая картина мягкая, средний возраст около 30 лет. Я призываю их быть осторожными, потому что большинство из них не живут одни и, скорее всего, останутся с людьми, подвергая определенному риску. Вы не должны отказываться от развлечений, но будьте ответственны и следуйте гигиенических мероприятий ", - сказала директор Клиники инфекционных заболеваний Алемка Маркотич.

Количество заболевших с начала эпидемии в Хорватии составляет 6258 человек, 163 человека умерли.

Напомним, Хорватия находится в "зеленой" зоне списка Украины, который определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы.

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%.