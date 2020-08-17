У Норвегії затримали ймовірного шпигуна

Поліція безпеки Норвегії затримала 50-річного чоловіка за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Чоловікові пред'явлено звинувачення за статтями 123 і 124 КК Норвегії "розголошення державної таємниці" і "розголошення державної таємниці в особливо великому розмірі".

У шпигунстві на яку країну підозрюється затриманий не уточнюється.

Він буде доставлений під варту в окружний суд Осло в понеділок о 15.00.

Як зазначається, затриманий є громадянином Норвегії у віці 50 років і походить з Індії.

У поліції безпеки не хочуть коментувати справу до судового засідання.