У Норвегії затримали ймовірного шпигуна
Понеділок, 17 серпня 2020, 12:53
Поліція безпеки Норвегії затримала 50-річного чоловіка за підозрою у шпигунстві.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.
Чоловікові пред'явлено звинувачення за статтями 123 і 124 КК Норвегії "розголошення державної таємниці" і "розголошення державної таємниці в особливо великому розмірі".
У шпигунстві на яку країну підозрюється затриманий не уточнюється.
Він буде доставлений під варту в окружний суд Осло в понеділок о 15.00.
Як зазначається, затриманий є громадянином Норвегії у віці 50 років і походить з Індії.
У поліції безпеки не хочуть коментувати справу до судового засідання.
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