В Норвегии задержали предполагаемого шпиона
Понедельник, 17 августа 2020, 12:53
Полиция безопасности Норвегии задержала 50-летнего мужчину по подозрению в шпионаже.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям 123 и 124 УК Норвегии "разглашение государственной тайны" и "разглашение государственной тайны в особо крупном размере".
В шпионаже на какую страну подозревается задержанный, не уточняется.
Он будет доставлен под стражу в окружной суд Осло в понедельник в 15.00.
Как отмечается, задержанный является гражданином Норвегии в возрасте 50 лет и происходит из Индии.
В полиции безопасности не хотят комментировать дело до судебного заседания.
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