В Норвегии задержали предполагаемого шпиона

Полиция безопасности Норвегии задержала 50-летнего мужчину по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям 123 и 124 УК Норвегии "разглашение государственной тайны" и "разглашение государственной тайны в особо крупном размере".

В шпионаже на какую страну подозревается задержанный, не уточняется.

Он будет доставлен под стражу в окружной суд Осло в понедельник в 15.00.

Как отмечается, задержанный является гражданином Норвегии в возрасте 50 лет и происходит из Индии.

В полиции безопасности не хотят комментировать дело до судебного заседания.