Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украина вызвала посла в Беларуси в Киев в знак протеста

Пикет на лестнице: два представителя МИД Беларуси поддержали протесты, несмотря на угрозу увольнения

Лидеров ЕС созывают экстренную видеоконференцию из-за Беларуси

Депутат "Слуги народа" просит белорусов простить Лукашенко совершенные им преступления






В Норвегии задержали предполагаемого шпиона

Понедельник, 17 августа 2020, 12:53

Полиция безопасности Норвегии задержала 50-летнего мужчину по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям 123 и 124 УК Норвегии "разглашение государственной тайны" и "разглашение государственной тайны в особо крупном размере".

В шпионаже на какую страну подозревается задержанный, не уточняется.

Он будет доставлен под стражу в окружной суд Осло в понедельник в 15.00.

Как отмечается, задержанный является гражданином Норвегии в возрасте 50 лет и происходит из Индии.

В полиции безопасности не хотят комментировать дело до судебного заседания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Норвегия
powered by lun.ua