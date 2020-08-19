Глава МОЗ Польщі подав у відставку

Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський оголосив у вівторок, що залишає посаду голови МОЗ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

"Сьогодні я відчув, що настав слушний час... Я не зникаю, я не виїжджаю, я все одно буду працювати депутатом, я залишатимуся в публічній сфері і виконуватиму публічні функції", - сказав Шумовський на пресконференції.

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Він запевнив, що залишає хороші плани на осінь, коли очікується друга хвиля епідемії коронавірусу. Шумовський також визнав, що їде "у відпустку один, щоб перезавантажити свою психіку".

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив, що ім'я наступника міністра охорони здоров'я стане відоме протягом кількох днів. "Це буде грамотна людина з великими знаннями в галузі охорони здоров'я", - запевнив він.

З початку серпня Польща повідомила про рекордну кількість випадків коронавірусу, але уряд не прийняв значно більш суворих карантинних заходів.

Шумовський був міністром в уряді "Права та справедливості" з 2018 року і став обличчям реакції уряду на коронавірус, коли кількість випадків було відносно низькою.

Минулого місяця він посів третє місце серед політиків країни, які користуються найбільшою довірою, після президента Анджея Дуди та прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Водночас Шумовський стикався із звинуваченнями у тому, що він дозволяв друзям і родині заробляти гроші через зв'язки з ним.