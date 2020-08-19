Глава Минздрава Польши подал в отставку

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский объявил во вторник, что покидает пост главы Минздрава.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

"Сегодня я почувствовал, что пришло подходящее время... Я не исчезаю, я не выезжаю, я все равно буду работать депутатом, я буду оставаться в публичной сфере и выполнять публичные функции", - сказал Шумовский на пресс-конференции.

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Он заверил, что оставляет планы на осень, когда ожидается вторая волна эпидемии коронавируса. Шумовский также признал, что едет "в отпуск один, чтобы перезагрузить психику".

Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что имя преемника министра здравоохранения станет известно в течение нескольких дней. "Это будет грамотный человек с обширными знаниями в области здравоохранения", - заверил он.

С начала августа Польша сообщила о рекордном количестве случаев коронавируса, но правительство не ужесточило карантинные меры.

Шумовский был министром в правительстве "Права и справедливости" с 2018 года и стал лицом реакции правительства на коронавирус, когда количество случаев было относительно низким.

В прошлом месяце он занял третье место среди политиков страны, пользующихся наибольшим доверием, после президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого.

В то же время Шумовский сталкивался с обвинениями в том, что он позволял друзьям и семье зарабатывать деньги, используя связи с ним.