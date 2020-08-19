У Берліні чоловік спровокував кілька ДТП, прокуратура каже про ісламістський напад

Німецькі правоохоронні органи розслідують інцидент за участі вихідця з Іраку, який спровокував кілька ДТП у Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У вівторок ввечері на трасі А100 сталося щонайменше три серйозні дорожньо-транспортні пригоди. За даними пожежної команди, постраждали шестеро людей, троє з них - серйозно. Всі постраждалі наразі в лікарнях.

Автострада в результаті інциденту була повністю закрита в обох напрямках. Утворилися довгі затори, і водії повідомляли про час очікування в кілька годин.

Початкові висновки правоохоронців вказують на те, що причиною нещасних випадків був 30-річний іракець. За даними очевидців, чоловік навмисне протаранив автомобіль, мотоцикл і скутер. Потім він зупинив машину і поставив на дорозі контейнер для боєприпасів. У поліції вказали, що в контейнері знаходився "небезпечний предмет".

Правоохоронці кажуть, що на даній стадії розслідування не можна виключати політичної або релігійної мотивації злочину.

"За наявними даними, це був напад з ісламістськими мотивами", - сказав представник прокуратури. Водночас слідчі припускають наявність психічних проблем у винуватця ДТП

Підозрюваний наразі перебуває під вартою в поліції.