В Берлине мужчина спровоцировал несколько ДТП, прокуратура говорит об исламистском нападении

Немецкие правоохранительные органы расследуют инцидент с участием выходца из Ирака, который спровоцировал несколько ДТП в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Во вторник вечером на трассе А100 произошло по меньшей мере три серьезных дорожно-транспортных происшествия. По данным пожарной команды, пострадали шесть человек, трое из них - серьезно. Все пострадавшие сейчас в больницах.

Автострада в результате инцидента была полностью закрыта в обоих направлениях. Образовались длинные пробки, водители сообщали о времени ожидания в несколько часов.

Первоначальные выводы правоохранителей указывают на то, что причиной несчастных случаев был 30-летний иракец. По данным очевидцев, мужчина умышленно протаранил автомобиль, мотоцикл и скутер. Затем он остановил машину и поставил на дороге контейнер для боеприпасов. В полиции отметили, что в контейнере находился "опасный предмет".

Правоохранители говорят, что на данной стадии расследования нельзя исключать политической или религиозной мотивации преступления.

"По имеющимся данным, это было нападение с исламистскими мотивами", - сказал представитель прокуратуры. В то же время следователи предполагают наличие психических проблем у виновника ДТП

Подозреваемый сейчас находится под стражей в полиции.