Кораблі НАТО супроводили 9 військових cуден РФ в морі біля Британії

Британський королівський флот і союзники по НАТО супроводили дев'ять бойових кораблів ВМФ Росії під час підвищеної активності в водах поблизу Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", про це у середу, 19 серпня, повідомляє сайт ВМС Британії.

Морські патрульні кораблі HMS Mersey і HMS Tyne приєдналися до фрегата типу 23 HMS Westminster в операції, в ході якої кораблі союзників відстежували кожен рух трьох корветів типу "Стерегущий", трьох десантних кораблів типу "Ропуха" і такої ж кількості патрульних катерів з ракетним озброєнням.

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Військові кораблі королівського британського флоту приєдналися до союзників по НАТО з Португалії, Канади, Німеччини, Норвегії і Данії у відстеженні російських суден через одні з найбільш завантажених морських шляхів у світі.

Російські кораблі в минулому місяці вийшли через Балтійське у Північне море для великомасштабних навчань.

7 серпня повідомлялося, що патрульний протичовновий літак P-8A Poseidon британських ВПС в рамках своєї першої місії супроводжував російський військовий корабель "Васілій Биков" поблизу територіальних вод Британії.