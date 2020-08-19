Корабли НАТО сопроводили девять военных судов РФ в море возле Британии

Британский королевский флот и союзники по НАТО сопроводили девять боевых кораблей ВМФ России во время повышенной активности в водах вблизи Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом в среду, 19 августа, сообщает сайт ВМС Великобритании.

Морские патрульные корабли HMS Mersey и HMS Tyne присоединились к фрегату типа 23 HMS Westminster в операции, в ходе которой корабли союзников отслеживали каждое движение трех корветов типа "Стерегущий", трех десантных кораблей типа "Жаба" и такого же количества патрульных катеров с ракетным вооружением.

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Военные корабли королевского британского флота присоединились к союзникам по НАТО из Португалии, Канады, Германии, Норвегии и Дании в отслеживании российских судов через одни из самых загруженных морских путей в мире.

Российские корабли в прошлом месяце вышли через Балтийское в Северное море для крупномасштабных учений.

7 августа сообщалось, что патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon британских ВВС в рамках своей первой миссии сопровождал российский военный корабль "Василий Быков" вблизи территориальных вод Великобритании.