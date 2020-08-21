Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Туреччина заявляє про відкриття "найбільшого у своїй історії" газового родовища в Чорному морі

Лукашенко підтвердив, що на "Белтелерадіокомпанії" почали працювати російські журналісти

МЗС Білорусі звернулося до ЄС щодо санкцій: дайте нам "подорослішати"

ЄС звернувся до Мінська через кримінальну справу проти органу опозиції






Лукашенко підтвердив, що на "Белтелерадіокомпанії" почали працювати російські журналісти

П'ятниця, 21 серпня 2020, 15:51

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, підтвердив, що на державному ЗМІ "Белтелерадіокомпанія" почали працювати журналісти з Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє державне інформагентство БЕЛТА.

За його словами, питання про залучення російських журналістів з’явилося після того, як деякі працівники "вискочили на вулиці  і почали мітингувати".

Читайте також
МЗС Білорусі звернулося до ЄС щодо санкцій: дайте нам "подорослішати"

"Я попросив росіян: дайте нам 2-3 групи журналістів, про всяк випадок. Це 6 чи 9 осіб з найбільш передового  телеканалу. І наша молодь хай подивиться, як працюють", - цитує БЕЛТА Лукашенка.

Про який "передовий телеканал" йдеться, він не уточнив.

Лукашенко також стверджує, що російські журналісти не отримують заробітну плату від Білорусі. 

"Ми росіянам не платимо взагалі. Слухайте, невже я для 6-9 людей не знайду у Росії друзів, які їх підтримають?", - сказав він.  

Нагадаємо, кілька днів тому білоруське бюро "Радіо Свобода" повідомило, що на державній телекомпанії Білорусі працівників, які підтримали протести, замінюють співробітниками російського пропагандистського каналу Russia Today

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь
powered by lun.ua