У Білорусі співробітників державного ТБ замінюють працівниками RT - ЗМІ

Білоруське бюро "Радіо Свобода" повідомило, що на державній телекомпанії Білорусі працівників, які підтримали протести, замінюють співробітниками російського пропагандистського каналу RT.

Про це видання інформує з посиланням на обізнане джерело, повідомляє "Європейська правда".

Співробітників Белтелерадіокомпанії, які підтримали мітингувальників, не допускають до будівлі компанії. За словами співрозмовника, в студію і на обладнання приїжджали російські фахівці - режисери, технічний персонал, кінооператори. Їм показали, як працює обладнання.

Читайте також Канцлер Австрії: Білорусі потрібні нові вибори

"Це колишні і нинішні співробітники російського міжнародного багатомовного каналу Russia Today і фрілансери", - пише видання.

На підході до Белтелерадіокомпанії перехожих очікують чотири пости, поруч з якими стоять міліціонери. Вони пропускають тільки тих, у кого є ліцензія співробітника Белтелерадіокомпанії. Решті пропонують обійти. Не пустили і кореспондента "Радіо Свобода".

Співробітниця БТ Дарина Вайтович розповіла, що її позбавили пропуску в будівлю компанії, а також деяких інших працівників, які приєдналися до страйку і протесту.

"У охоронців є списки учасників страйку, і вони забирають пропуски, тепер нас навіть близько не підпускають до будинку", - сказала вона.

Нагадаємо, у середу у військовому госпіталі Мінська помер ще один учасник акцій протесту. 43-річний Геннадій Шутов 11 серпня отримав вогнепальне поранення в голову в районі Московської адміністрації Бреста.

У середу, 19 серпня, лідери ЄС проведуть екстрену відеоконференцію через події в Білорусі.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"