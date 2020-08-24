Грузія оголосила траур за 17 загиблими в автобусі, який впав у прірву

Грузія оголосила 25 серпня днем трауру за загиблими пасажирами мікроавтобусу, який вчора зірвався у прірву з 80-метрової висоти.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", відповідне розпорядження підписав прем’єр Георгій Гахарія.

Аварія сталася напередодні на автошляху Шатілі на північному сході Грузії. Пасажирський мікроавтобус зірвався у прірву з 80-метрової висоти, внаслідок чого 17 людей загинули на місці, ще троє з тяжкими травмами госпіталізовані.

"На 64-м км автошляху Жинвалі-Барисахо-Шатілі під час ДТП пасажирський мікроавтобус впав на кам’яний схил приблизно з 80-метрової висоти, внаслідок чого загинули 17 і постраждали троє людей", - деталізує МВС Грузії.

Видання "Грузія Онлайн" зазначає, що в день аварії йшов дощ і була погана видимість. Загалом шлях до села Шатілі, яке приваблює туристів середньовічною архітектурою, є одним з найнебезпечніших в країні, а взимку проїхати туди майже неможливо через снігові замети.

На місце аварії особисто виїздили заступник міністра внутрішніх справ та голова ДСНС. Президент Саломе Зурабішвілі та лідер партії "Грузинська мрія" висловили співчуття родинам загиблих.

МВС відкрили кримінальне провадження за ст. 276 - порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту.