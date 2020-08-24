Грузия объявила траур по 17 погибшим в автобусом, который сорвался в пропасть

Грузия объявила 25 августа днем ​​траура по погибшим пассажирами микроавтобуса, который вчера сорвался в пропасть с 80-метровой высоты.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", соответствующее распоряжение подписал премьер Георгий Гахария.

Авария произошла накануне на автодороге Шатили на северо-востоке Грузии. Пассажирский микроавтобус сорвался в пропасть с 80-метровой высоты, в результате чего 17 человек погибли на месте, еще трое с тяжелыми травмами госпитализированы.

"На 64-м км автодороги Жинвали-Барисахо-Шатили в ДТП микроавтобус упал на каменный склон примерно с 80-метровой высоты, в результате чего погибли 17 и пострадали три человека", - детализирует МВД Грузии.

Издание "Грузия Онлайн" отмечает, что в день аварии шел дождь и была плохая видимость. В целом путь в село Шатили, которое привлекает туристов средневековой архитектурой, является одним из самых опасных в стране, а зимой проехать туда почти невозможно из-за снежных заносов.

На место аварии лично выезжали заместитель министра внутренних дел и председатель ДСНС. Президент Саломе Зурабишвили и лидер партии "Грузинская мечта" выразили соболезнования семьям погибших.

МВД открыли уголовное производство по ст. 276 - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.