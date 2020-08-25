Швеція активізує свою оборонну діяльність в регіоні Балтійського моря через погіршення ситуації в сфері безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Шведські збройні сили заявили у вівторок, що ініціювали " дії високої готовності " в південно-східній і південній частинах Балтійського моря у зв'язку з "поточною великою військовою активністю " в регіоні.

Збройні сили не дали ніяких подробиць про розгортання, але сказали, що мета "полягає в посиленні морського спостереження в Балтійському морі з моря і з повітря".

"У регіоні Балтійського моря ведуться великі військові операції, як з боку Росії, так і з боку Заходу, причому в деяких частинах цього не було з часів холодної війни", - сказав начальник відділу спільних операцій віцеадмірал Ян Торнквіст.

Він заявив, що за оцінкою шведських збройних сил "ризик військового нападу на Швецію в даний час низький, але непередбачувана ситуація в сфері безпеки в нашому найближчому оточенні висуває високі вимоги до нашої готовності".

"Пандемія коронавірусу також призвела до посилення глобальної стурбованості та невизначеності. В цілому ситуація більш нестабільна, більш конфліктна і більш важка для прогнозування. Нинішні події в Білорусі нагадують нам про це", - додав він.

Військове розгортання "є способом послати сигнал, як нашим партнерам, так і російській стороні, що ми виступаємо за цілісність і суверенітет Швеції", заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.

Служба зовнішньої військової розвідки Швеції заявила в березні, що ситуація в області політики безпеки в регіоні "погіршилася з плином часу", що означає "підвищений ризик військових інцидентів і конфронтації, які в гіршому випадку можуть привести до ескалації ситуації".