Швеция активизирует свою оборонную деятельность в регионе Балтийского моря из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Шведские вооруженные силы заявили во вторник, что инициировали "действия высокой готовности" в юго-восточной и южной частях Балтийского моря в связи с "текущей большой военной активностью в регионе.

Вооруженные силы не дали никаких подробностей о развертывании, но сказали, что цель "заключается в усилении морского наблюдения в Балтийском море с моря и с воздуха".

"В регионе Балтийского моря ведутся крупные военные операции, как со стороны России, так и со стороны Запада, причем в некоторых частях этого не было со времен холодной войны", - сказал начальник отдела совместных операций вице-адмирал Ян Торнквист.

Он заявил, что по оценке шведских вооруженных сил "риск военного нападения на Швецию в настоящее время низок, но непредсказуемая ситуация в сфере безопасности в нашем ближайшем окружении выдвигает высокие требования к нашей готовности".

"Пандемия коронавируса также привела к усилению глобальной озабоченности и неопределенности. В целом ситуация более нестабильна, более конфликтна и более трудна для прогнозирования. Нынешние события в Беларуси напоминают нам об этом", - добавил он.

Военное развертывание "является способом послать сигнал, как нашим партнерам, так и российской стороне, что мы выступаем за целостность и суверенитет Швеции", заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Служба внешней военной разведки Швеции заявила в марте, что ситуация в области политики безопасности в регионе "ухудшилась с течением времени", что означает "повышенный риск военных инцидентов и конфронтации, которые в худшем случае могут привести к эскалации ситуации".