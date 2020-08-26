У Німеччині викрили нелегальну тютюнову фабрику, серед затриманих є українці

У Німеччині у землі Північний Рейн-Вестфалія біля міста Клеве поліція виявила підпільну тютюнову фабрику.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це повідомили 25 серпня представники митної служби.

На місці затримали 12 людей - вихідців з України та Польщі. Під час слідчих дій вилучено 11 мільйонів сигарет, шість тонн тютюну та усю техніку, що використовувалась для нелегального виробництва цигарок.

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Фабрика щотижня виготовляла до 10 мільйонів цигарок, які потім продавали у Британії.

За даними митниці, прибуток з продажу кожної вантажівки сигарет складав близько 3 млн євро.

Митники повідомляють, що фабрика була дуже професійно обладнана. Техніка та упаковки походить з Великобританії. Зал був спеціально ізольований, щоб шум і запах тютюну не проникали назовні. Електроенергію виробляли власні генератори, щоб не було помітно, що у приміщенні знаходиться велике виробництво.

За висновками слідчих, фабрика була побудована ще у 2016 році. З того часу виробництво поступово збільшувалось. Прокурор звинувачує затриманих у податковому шахрайстві на суму до 100 мільйонів євро.