Єврокомісія фінально підписала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу

Єврокомісія фінально підписала угоду про закупівлю 300 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу у розробника AstraZeneca.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Угода передбачає закупівлю для усіх країн-членів 300 млн доз вакцини, з можливістю закупівлі наступних 100 млн доз.

Схожі угоди надалі планують підписати ще з чотирма розробниками, з якими наразі завершили попередній етап перемовин - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac та Moderna.

ЄС веде перемовини одразу з багатьма компаніями, які використовують різні технології, аби гарантувати, що принаймні декілька цих вакцин виявляться безпечними та ефективними.

Потенційна вакцина AstraZeneca вже перебуває у великомасштабних клінічних випробуваннях фази II / III після багатообіцяючих результатів у фазі I / II щодо безпеки та імуногенності.