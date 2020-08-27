Еврокомиссия финально подписала первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса

Еврокомиссия финально подписала соглашение о закупке 300 млн доз будущей вакцины от коронавируса у разработчика AstraZeneca.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Соглашение предусматривает закупку для всех стран-членов 300 млн доз вакцины, с возможностью закупки следующих 100 млн доз.

Похожие соглашения в дальнейшем планируют подписать еще с четырьмя разработчиками, с которыми сейчас завершили предварительный этап переговоров - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

ЕС ведет переговоры сразу с многими компаниями, которые используют различные технологии, чтобы гарантировать, что по крайней мере несколько этих вакцин окажутся безопасными и эффективными.

Потенциальная вакцина AstraZeneca уже находится в крупномасштабных клинических испытаниях фазы II / III после многообещающих результатов в фазе I / II безопасности и иммуногенности.