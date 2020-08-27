Як в Україні: Трамп закликав Байдена здати аналізи на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп пропонує провести тест на наркотики для обох кандидатів у президенти перед їх першими дебатами в наступному місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Дональд Трамп сказав, що помітив раптове поліпшення позицій свого суперника Джо Байдена в телевізійних дебатах Демократичної партії. До виступу з екскандидатом Берні Сандерсом виступи Байдена, були відверто поганими, сказав він.

"Не те, щоб він став Вінстоном Черчіллем, тому що він не був ним, але це була звичайні, нудні дебати" - заявив Трамп.

"Знаєте, нічого вражаючого не сталося. І ми збираємося закликати до тесту на наркотики, тому що так не можна, не можна це робити" - додав він.

Президент не надав жодних доказів того, що його суперник може бути під наркотиками.

"Це боротьба за приз. Вона нічим не відрізняється від гладіаторських боїв, хіба що нам доводиться користуватися мозком і ротом. І нашим тілом, щоб стояти" - сказав Трамп про дебати.

Перші президентські дебати кандидатів від обох партій пройдуть 29 вересня. Вибори президента США призначені на 3 листопада.

Ще в 2016 році Трамп припустив, що його тодішня суперниця-демократка Хілларі Клінтон "накачалася" перед дебатами і кинув їй виклик пройти тест на наркотики перед їх останньою зустріччю в прямому ефірі. Табір Клінтон відмахнувся від виклику.

Нагадаємо, 3 квітня минулого року тодішній кандидат у президенти України Володимир Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з президентом Петром Порошенком перед другим туром.

Однією з вимог Зеленського було проходження експертизи, щоб "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".