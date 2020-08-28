Пристайко виступив за тимчасову відмову від ідеї повернення контролю на Донбасі

Колишній посол України в НАТО і ексглава МЗС Вадим Пристайко вважає, що у разі провалу Мінських угод і сценарію з миротворцями Україні слід тимчасово відмовитися від ідеї повернення контролю на Донбасі, особливо якщо на кону стоятиме західний вектор розвитку держави.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"А якщо ми на певний час відмовимося від переговорів про відновлення територіальної цілісності, розуміючи обмеженість наших спроможностей, і вирішимо, що повернемося до цього згодом? Ми ж по Криму фактично відмовилися" - зазначив Пристайко.

За його словами, не можна ставити за мету за будь-яку ціну повернути контроль на Донбасі, якщо для цього треба буде відмовитися від руху на Захід.

При цьому дипломат визнав, що ця ідея, яку він пропонував президенту Зеленському, може викликати широку дискусію і буде сприйнята як "зрада".

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Поки, за словами Пристайка, в України є три варіанти: перший – виконувати Мінські угоди, але за умови встановлення межі, за якою має бути чітке визнання, що цей трек більше не працює; другий – миротворча місія, навіть якщо йтиметься про розміщення миротворців на лінії розмежування.

"Таке рішення ухвалюється в Раді безпеки ООН. Воно одномоментно змінює реальність на Донбасі. Якщо проголосували – то все, миротворці будуть. Тому, щоби зірвати його, Росія має підняти руку і проголосувати проти. Якщо вони це зроблять, нам залишається третій варіант – визнати, що на теперішньому етапі ми не можемо реалізувати свої наміри і відновити суверенітет на Донбасі" - сказав дипломат.

За його словами, цей третій варіант схожий на те, що робила Західна Німеччина після війни: "Вони визнали: на цьому етапі ми не можемо об’єднатися, але ми залишаємося нацією, яка потім об’єднається".

При цьому, наголосив Пристайко, має бути розуміння, що це абсолютно тимчасове рішення.

"В історії взагалі ніколи не було постійних рішень… Але я думаю, що краще все-таки бути державою, народом. У нас в історії цього постійно не вистачало" - зазначив він.

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