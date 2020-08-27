Зміна влади у Києві не вплинула на консенсус у НАТО щодо України - Пристайко

Колишній посол України в НАТО і ексглава МЗС Вадим Пристайко стверджує, що внутрішньополітичні події в Україні не вплинули на консенсус у НАТО щодо нашої держави.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Політично коректно сказати, що нас сприймають і у нас все позитивно" - зазначив він, відповідаючи на питання, чи змінилася віра Альянсу у готовність нового керівництва рухатися у бік НАТО.

Однак зважаючи на свій досвід перебування всередині організації, дипломат вказав на її інертність, інертність політичних поглядів і постійні пошуки консенсусу.

"Але те, що нам запропонували EOP (Програму розширених можливостей), сам процес відбувся доволі просто. Розгляд, який відбувся в НАТО, не був болючий і важкий. Рішення було прийняте, була військова порада, військові сказали: так, Україна здатна бути членом EOP і політичне рішення наслідувало цьому. Більше того, рішення було прийняте навіть не на рівні міністрів, а на рівні чергового засідання Північноатлантичної ради, на рівні послів. Це свідчить про те, що консенсус сформувався" - сказав Пристайко.

"Це означає також, що внутрішньополітичні події в Україні не вплинули на цей консенсус, принаймні до цього часу" - додав він.

Дипломат також наголосив, що Україна не має забувати про слово членство і не має бути скромною.

"Наша ціль має бути єдина – стати членом Альянсу. Кожен день, на кожній зустрічі казати, що ми все робимо, але наша ціль – членство. Залишитися за межами Альянсу – це наївно і неефективно з точки зору використання ресурсів" - вважає ексміністр.

На його думку, Україна повинна підтримувати взаємодію з НАТО на рівні участі у спільних операціях, навчаннях, однак не нехтувати своїми вимогами, нагадувати про своє прагнення членства.

"Ми на якомусь етапі вірили, що якщо будемо бомбардувати НАТО і головних партнерів нашими вимогами – дайте ПДЧ, дайте нам членство – то вони розслабляться в якийсь момент і скажуть: і дійсно, чому б і ні. Я вважаю, що ці два треки мають існувати паралельно. І не треба бути скромними. Нам кажуть: не порушуйте питання ПДЧ. Та можна порушувати все що завгодно" - зазначив Пристайко.

Повну версію інтерв’ю читайте у п’ятницю, 28 серпня, на "Європейській правді".