В Іспанії число випадків COVID-19 у липні зросло вчетверо, але смертність залишається низькою

В Іспанії в липні було зареєстровано 17 133 випадків коронавірусної інфекції, в чотири рази більше, ніж у кінці червня, але кількість смертей була значно нижча, ніж на початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Рівень захворюваності в країні серед населення зріс з 7,9 випадка на 100 000 жителів з 21 червня, коли закінчився термін надзвичайного стану, до 57,46 випадка на 100 000 до кінця липня.

Найбільш тривожна ситуація в північному регіоні Арагон, де з червня було зареєстровано понад 600 спалахів, хоча 75% з них налічували 10 або менше інфікованих.

Все почалося зі спалаху серед збирачів фруктів в провінції Уеска і швидко переросло в кризу з рівнем зараження у 380 випадків на 100 000 жителів, що є найвищим показником в Іспанії.

Каталонія була другим найбільш постраждалим регіоном в країні в липні, рівень зараження в даний час складає 145 випадків на 100 000 жителів.

В Іспанії зафіксовано показники захворюваності, зіставні з показниками під час карантину, тоді як рівень смертності від коронавірусу був значно нижчим в липні.

За словами координатора з надзвичайних ситуацій іспанського Міністерства охорони здоров'я Фернандо Сімона, рівень смертності в липні був нижче 1 відсотка, при цьому міністерство зареєструвало 82 випадки смерті.

У березні, коли пандемія вперше обрушилася на Іспанію, рівень смертності іноді досягав 12%, причому за весь місяць було зареєстровано 8189 випадків смерті, а в деякі дні реєструвалося понад 800 випадків смерті.

Протягом минулого тижня в Іспанії було госпіталізовано 472 пацієнти з коронавірусом, а 27 надійшли у відділення інтенсивної терапії, що також нижче показників, зареєстрованих в березні.