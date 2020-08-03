В Испании число случаев COVID-19 в июле выросло вчетверо, но смертность остается низкой

В Испании в июле было зарегистрировано 17 133 случая коронавирусной инфекции, в четыре раза больше, чем в конце июня, но число смертей было значительно ниже, чем в начале пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Уровень заболеваемости в стране среди населения вырос с 7,9 случая на 100 000 жителей с 21 июня, когда истек срок чрезвычайного положения, до 57,46 случая на 100 000 до конца июля.

Наиболее тревожная ситуация в северном регионе Арагон, где с июня было зарегистрировано более 600 вспышек, хотя 75% из них насчитывали 10 или меньше инфицированных.

Все началось с вспышки среди собирателей фруктов в провинции Уэска ​​и быстро переросло в кризис с уровнем заражения в 380 случаев на 100 000 жителей, что является самым высоким показателем в Испании.

Каталония была вторым наиболее пострадавшим регионом в стране в июле, уровень заражения в настоящее время составляет 145 случаев на 100 000 жителей.

В Испании зафиксированы показатели заболеваемости, сопоставимые с показателями во время карантина, в то время как уровень смертности от коронавируса был значительно ниже в июле.

По словам координатора по чрезвычайным ситуациям испанского Министерства здравоохранения Фернандо Симона, уровень смертности в июле был ниже 1 процента, при этом министерство зарегистрировало 82 случая смерти.

В марте, когда пандемия впервые обрушилась на Испанию, уровень смертности иногда достигал 12%, причем за весь месяц было зарегистрировано 8189 случаев смерти, а в некоторые дни регистрировалось более 800 смертей.

На прошлой неделе в Испании были госпитализированы 472 пациента с коронавирусом, а 27 поступили в отделение интенсивной терапии, что также ниже показателей, зарегистрированных в марте.