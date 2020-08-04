Євродепутата із Польщі підозрюють у шахрайстві із витратами на поїздки

Прокуратура Польщі порушила справу щодо депутата Європарламенту Ришарда Чарнецького через можливі порушення у витратах на поїздки та добові виплати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Справу було направлено до польської прокуратури Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF).

Пресслужба OLAF підтвердила, що "завершила розслідування та надіслала остаточний звіт із судовими рекомендаціями щодо цієї справи до польського прокурора у травні 2019 року". OLAF також "дав рекомендацію Європейському парламенту стягнути надмірно витрачені суми".

За даними польських ЗМІ, розслідування стосується витрат Чарнецького як члена Європарламенту в період з 2009 по 2014 рік. Він нібито представив проїзні документи, що свідчать про те, що він провів у Брюсселі 15 хвилин між поїздками.

Чарнецький, член правлячої польської партії "Право та справедливість", є членом Європарламенту 16 років.

З 2014 по 2018 рік він обіймав посаду віцепрезидента парламенту. Він був відсторонений від посади після того, як назвав польського депутата Європарламенту нацистським колаборантом.

Чарнецький сказав польським ЗМІ, що нічого не знає про цю справу.