Евродепутата из Польши подозревают в мошенничестве с тратами на поездки

Прокуратура Польши возбудила дело в отношении депутата Европарламента Рышарда Чарнецкого из-за возможных нарушений в расходах на поездки и суточные выплаты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Дело было направлено в польскую прокуратуру Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Пресс-служба OLAF подтвердила, что "завершила расследование и направила окончательный отчет с судебными рекомендациями по этому делу польскому прокурору в мае 2019 года". OLAF также "дал рекомендацию Европейскому парламенту взыскать излишне израсходованные суммі".

По данным польских СМИ, расследование касается расходов Чернецкого как члена Европарламента в период с 2009 по 2014 год. Он якобы представил проездные документы, свидетельствующие о том, что он провел в Брюсселе 15 минут между поездками.

Чарнецкий, член правящей польской партии "Право и справедливость", член Европарламента 16 лет.

С 2014 по 2018 год он занимал должность вице-президента парламента. Он был отстранен от должности после того, как назвал польского депутата Европарламента нацистским коллаборационистом.

Чарнецкий сказал польским СМИ, что ничего не знает об этом деле.