Підозрюваний у вбивстві промігрантського політика у Німеччині визнав провину

У Німеччині головний підозрюваний у вбивстві відомого політика від ХДС влітку минулого року визнав свою провину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

На процесі у справі про вбивство глави регіонального уряду у Касселі Вальтера Любке головний обвинувачений Штефан Ернст зізнався в смертельному пострілі в політика.

"Я стріляв", - сказав Ернст у Франкфуртському вищому земельному суді.

Звертаючись до сім'ї Любке, він заявив: "Те, що я і Х. зробили з вами, завжди буде непростимо". Він мав на увазі свого передбачуваного спільника Маркуса Х.

"Те, що ми зробили, було неправильно. Ніхто не повинен вмирати, тому що у нього інша думка" - сказав Ернст, зазначивши, що дозволив собі керуватися неправильними думками і бере на себе відповідальність за це.

Вальтера Любке, який очолював регіональний уряд у Касселі, застрелили в голову у ніч 2 червня 2019 року, коли він стояв на терасі власного будинку. Через два тижні поліція знайшла підозрюваного. Ним виявився 45-річний Штефан Ернст, близький до неонацистських рухів. Спершу він визнав провину, але згодом спробував перекласти її на спільників.