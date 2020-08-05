Подозреваемый в убийстве промигрантского политика в Германии признал вину

В Германии главный подозреваемый в убийстве известного политика от ХДС летом прошлого года признал свою вину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

На процессе по делу об убийстве главы регионального правительства в Касселе Вальтера Любке главный обвиняемый Штефан Эрнст признался в смертельном выстреле в политика.

"Я стрелял", - сказал Эрнст во Франкфуртском высшем земельном суде.

Обращаясь к семье Любке, он заявил: "То, что я и Х. сделали с вами, всегда будет непростительно". Он имел в виду своего предполагаемого сообщника Маркуса Х.

"То, что мы сделали, было неправильно. Никто не должен умирать, потому что у него другое мнение", - сказал Эрнст, отметив, что позволил себе руководствоваться неправильными мыслями и берет на себя ответственность за это.

Вальтера Любке, который возглавлял региональное правительство в Касселе, застрелили в голову в ночь 2 июня 2019, когда он стоял на террасе собственного дома. Через две недели полиция нашла подозреваемого. Им оказался 45-летний Штефан Эрнст, близкий к неонацистскому движению. Сначала он признал вину, но впоследствии попытался переложить ее на сообщников.