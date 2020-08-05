Швейцарія внесла Іспанію в список "карантинних" країн і виключила з нього Росію

Швейцарські органи охорони здоров'я додали материкову Іспанію в список країн, після прибуття з яких необхідно проходити 10-денний карантин, і виключили зі списку Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Глава відділу кризового управління Федерального управління охорони здоров'я Патрік Метіс повідомив на брифінгу в Берні, що рішення набуде чинності з суботи.

Рішення не поширюється на Балеарські і Канарські острови.

"Вперше ми включили до списку не всю країну, а ті області, де ми можемо сказати, що географічний поділ і, перш за все, потоки пасажирів - і це має вирішальне значення - дійсно можуть бути диференційовані", - сказав Метіс.

За словами Метіса, в список країн, в яких рівень зараження COVID-19 виправдовує карантин, були додані Екваторіальна Гвінея, Багами, Сент-Мартен, Сінгапур, Румунія і Сан-Томе і Прінсіпі.

Зі списку виключені Росія, Азербайджан і Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, Чорногорія внесла Росію до списку країн, громадяни яких зможуть в'їжджати в країну без жодних додаткових умов, пов'язаних з пандемією коронавірусу.