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Швейцария внесла Испанию в список "карантинных" стран и исключила из него Россию

Среда, 5 августа 2020, 18:47

Швейцарские органы здравоохранения добавили материковую Испанию в список стран, из которых прибывающие должны проходить 10-дневный карантин, и исключили из списка Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Глава отдела кризисного управления Федерального управления здравоохранения Патрик Мэтис сообщил на брифинге в Берне, что решение вступит в силу с субботы.

Решение не распространяется на Балеарские и Канарские острова.

"Впервые мы включили в список не всю страну, а те области, где мы можем сказать, что географическое разделение и, прежде всего, потоки пассажиров - и это имеет решающее значение - действительно могут быть дифференцированы", - сказал Мэтис.

По словам Мэтиса, в список стран, в которых уровень заражения COVID-19 оправдывает карантин, были добавлены Экваториальная Гвинея, Багамы, Сент-Мартен, Сингапур, Румыния и Сан-Томе и Принсипи.

Из списка исключены Россия, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, Черногория внесла Россию в список стран, граждане которых смогут въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса.

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