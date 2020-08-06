ЄС виділить понад 33 млн євро для постраждалих від вибухів у Бейруті

Європейський союз виділить Лівану понад 33 млн євро на потреби першої необхідності для постраждалих від вибухів у Бейруті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

"Комісія мобілізує понад 33 мільйони євро на невідкладні потреби, медичну підтримку та обладнання, а також на захист критично важливої ​​інфраструктури. Комісія розгляне питання про подальшу підтримку залежно від поточної оцінки гуманітарних потреб", - йдеться в заяві.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в телефонній розмові з ліванським прем'єр-міністром Хасаном Діабі заявила, що в Брюсселі готові вивчити шляхи активізації торговельних відносин з Ліваном, зокрема, шляхом преференційних режимів і полегшення митних формальностей.

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Фон дер Ляєн запропонувала допомогу ЄС для проведення повної оцінки потреб із реконструкції Бейрута і відновлення країни, а також підтримку Єврокомісії в переговорах з міжнародними фінансовими інститутами.

"Президент Комісії підкреслила можливість мобілізації експертів і обладнання для допомоги в оцінці ступеня збитків і роботі з небезпечними речовинами, такими як азбест та інші хімічні речовини. Це може бути важливо для цивільних структур, а також для відновлення порту Бейрута", - сказала вона.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.