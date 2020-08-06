ЕС выделит более 33 млн евро для пострадавших от взрывов в Бейруте

Европейский Союз выделит Ливана более 33 млн евро на нужды первой необходимости для пострадавших от взрывов в Бейруте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

"Комиссия мобилизует более 33 миллионов евро на неотложные нужды, медицинскую поддержку и оборудование, а также на защиту критически важной инфраструктуры. Комиссия рассмотрит вопрос о дальнейшей поддержке зависимости от текущей оценки гуманитарных потребностей", - говорится в заявлении.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с ливанским премьер-министром Хасаном Диаби заявила, что в Брюсселе готовы изучить пути активизации торговых отношений с Ливаном, в частности, путем преференциальных режимов и облегчения таможенных формальностей.

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Фон дер Ляйен предложила помощь ЕС для проведения полной оценки потребностей по реконструкции Бейрута и восстановления страны, а также поддержку Еврокомиссии в переговорах с международными финансовыми институтами.

"Президент Комиссии подчеркнула возможность мобилизации экспертов и оборудования для помощи в оценке степени ущерба и работе с опасными веществами, такими как асбест и другие химические вещества. Это может быть важно для гражданских структур, а также для восстановления порта Бейрута", - сказала она.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту шесть лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

По последним данным, взрыв оставил 300 000 человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.