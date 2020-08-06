Греція може звернутись в Міжнародний суд ООН для делімітації морських зон з Туреччиною

Прем'єр-міністр Греції повторив заклик до двосторонніх переговорів з Туреччиною про делімітацію морських зон в Егейському морі і Східному Середземномор'ї, додавши, що якщо вони не спрацюють, то слід передати це питання в Міжнародний суд в Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

"Я був дуже чесний з Туреччиною та міжнародною спільнотою, кажучи, що якщо ми не зможемо досягти угоди, давайте звернемося до Гаазького трибуналу", - сказав Киріакос Міцотакіс.

Міцотакіс заявив, що обидві сторони повинні домовитися про те, що морські зони - це єдине питання між Грецією і Туреччиною, встановити параметри і поважати рішення суду.

"Я вважаю, що це справедливий підхід в тій мірі, в якій ми не можемо – якщо не можемо – вирішити нашу суперечку безпосередньо між нами", - додав він.

Міцотакіс заявив, що хоче перезапустити відносини Греції з Туреччиною.

"Ми не хочемо ізолювати Туреччину. Я хочу взаємодіяти з турками, коли мова заходить про міграцію... але ми не можемо працювати під постійною загрозою того, що вони відкриють ворота мігрантам, щоб чинити на нас тиск", - сказав він.