Греция может обратиться в Международный суд ООН для делимитации морских зон с Турцией

Премьер-министр Греции повторил призыв к двусторонним переговорам с Турцией о делимитации морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, добавив, что если они не сработают, то следует передать этот вопрос в Международный суд в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

"Я был очень честен с Турцией и международным сообществом, говоря, что если мы не сможем достичь соглашения, давайте обратимся к Гаагскому трибуналу", - сказал Кириакос Мицотакис.

Міцотакис заявил, что обе стороны должны договориться о том, что морские зоны - это единственный вопрос между Грецией и Турцией, установить параметры и уважать решение суда.

"Я считаю, что это справедливый подход в той мере, в какой мы не можем – если не можем решить наш спор непосредственно между нами", - добавил он.

Мицотакис заявил, что хочет перезапустить отношения Греции с Турцией.

"Мы не хотим изолировать Турцию. Я хочу взаимодействовать с турками, когда речь заходит о миграции... но мы не можем работать под постоянной угрозой того, что они откроют ворота мигрантам, чтобы оказать на нас давление", - сказал он.