В Італії з курорту евакуювали 75 людей через загрозу обвалу льодовика на Монблані

Через небезпеку обвалу танучого льодовика з італійської сторони масиву Монблан влада курортного міста Курмайор розпорядилася про евакуацію туристів і місцевих мешканців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

"Сценарій, передбачений у разі обвалення частини льодовика Планпінцо, включає часткове ураження міста. Евакуація була терміновою і не могла бути відкладена" – заявив мер Курмайора Стефано Місерокчі під час пресконференції, присвяченої надзвичайній ситуації у Валь-Ферре.

"Загалом, - додав він, - евакуйовано 75 людей, у тому числі 15 місцевих мешканців. Йдеться про надзвичайний рівень загрози в найближчі 72 години".

Загалом були евакуйовані гості та мешканці близько 30 будинків.

Наразі йдеться про загрозу обвалу шматка льодовика розміром 500 тисяч кубічних метрів, що можна порівняти з розміром Міланського собору.

Перше попередження щодо льодовика було оголошене 24 вересня 2019 року, коли через загрозу обвалу 250 тисяч кубічних метрів льоду тимчасово закрили небезпечну ділянку.

Відтоді були запроваджені заходи з моніторингу льодовиків.

Зазначається, що на рух льодовикової маси впливають "аномальні температурні тенденції", зокрема, починаючи з 6 серпня очікується зростання температури повітря після кількох прохолодних днів.