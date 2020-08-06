В Италии с курорта эвакуировали 75 человек из-за угрозы обвала ледника на Монблане

Из-за опасности обвала тающего ледника с итальянской стороны массива Монблан власти курортного города Курмайор распорядились об эвакуации туристов и местных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

"Сценарий, предусмотренный в случае обрушения части ледника Планпинцо, включает частичное поражение города. Эвакуация была срочной и не могла быть отложена", - заявил мэр Курмайора Стефано Мисерокчи на пресс-конференции, посвященной чрезвычайной ситуации в Валь-Ферре.

"Всего, - добавил он, - эвакуированы 75 человек, в том числе 15 местных жителей. Речь идет о чрезвычайном уровне угрозы в ближайшие 72 часа".

Всего были эвакуированы гости и жители около 30 домов.

Речь идет об угрозе обвала куска ледника размером 500 000 кубических метров, что сопоставимо с размером Миланского собора.

Первое предупреждение о леднике было объявлено 24 сентября 2019 года, когда из-за угрозы обвала 250 тысяч кубических метров льда временно закрыли опасный участок.

С тех пор были введены меры по мониторингу ледников.

Отмечается, что на движение ледниковой массы влияют "аномальные температурные тенденции", в частности, начиная с 6 августа ожидается повышение температуры воздуха после нескольких прохладных дней.