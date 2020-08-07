У Бельгії сталася пожежа на території парламенту Валлонії
П'ятниця, 7 серпня 2020, 13:33
Незадовго до полудня у п'ятницю сталася пожежа на будівництві з метою розширення будівлі парламенту Валлонії у бельгійському місті Намюр.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.
Пожежу спричинив генератор, який загорівся, ймовірно, від спеки.
Робітники швидко помітили загоряння і змогли швидко евакуюватися з місця події.
"Не дивно, що він загорівся. Він з ранку до вечора повністю на сонці, тут сильно нагрівається" – сказав один з робітників.
Прибулі на місце через кілька хвилин після початку пожежі пожежники швидко взяли полум'я під контроль.
Пожежа не встигла заподіяти значної шкоди, однак на території будівництва спостерігається сильне задимлення.
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