У Бельгії сталася пожежа на території парламенту Валлонії

Незадовго до полудня у п'ятницю сталася пожежа на будівництві з метою розширення будівлі парламенту Валлонії у бельгійському місті Намюр.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Пожежу спричинив генератор, який загорівся, ймовірно, від спеки.

Робітники швидко помітили загоряння і змогли швидко евакуюватися з місця події.

"Не дивно, що він загорівся. Він з ранку до вечора повністю на сонці, тут сильно нагрівається" – сказав один з робітників.

Прибулі на місце через кілька хвилин після початку пожежі пожежники швидко взяли полум'я під контроль.

Пожежа не встигла заподіяти значної шкоди, однак на території будівництва спостерігається сильне задимлення.