В Бельгии произошел пожар на территории парламента Валлонии

Незадолго до полудня в пятницу произошел пожар на стройке с целью расширения здания парламента Валлонии в бельгийском городе Намюр.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Пожар вызвал генератор, который загорелся, вероятно, от жары.

Рабочие быстро заметили возгорание и смогли быстро эвакуироваться с места происшествия.

"Неудивительно, что он загорелся. Он с утра до вечера полностью на солнце, сильно нагревается", - сказал один из рабочих.

Прибывшие на место через несколько минут после начала пожара пожарные быстро взяли пламя под контроль.

Пожар не успел причинить значительный ущерб, однако на территории строительства наблюдается сильное задымление.