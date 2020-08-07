Орбан заявив, що нелегальні мігранти становлять біологічну загрозу

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що всі мігранти, які намагаються незаконно потрапити в країну, являють собою медичні та "біологічні" ризики, яким слід запобігати "будь-якою ціною".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

Орбан сказав, що було б неправильно "зображувати всіх мігрантів як біологічні бомби", змішуючи міграцію і нову епідемію коронавірусу. Однак "деякі з них саме такі", сказав він.

До тих пір, поки носії вірусу не будуть ідентифіковані, всі нелегальні мігранти повинні розглядатися як потенційні джерела інфекції, сказав він.

Орбан сказав, що він просив міністра внутрішніх справ забезпечити, щоб Збройні сили і поліція продовжували вживати рішучих заходів проти всіх спроб незаконного в'їзду, оскільки це тепер також становить загрозу для здоров'я.

Неконтрольована міграція становить "надзвичайну небезпеку" для "чудового" стану громадської охорони здоров'я та епідеміологічного статусу Угорщини, заявила раніше головний медичний директор Угорщини Сесілія Мюллер в четвер.

Варто зазначити, що Віктор Орбан неодноразово висловлював анти міграційнізаяви, зокрема, говорив про загрозу ісламізації Європи.