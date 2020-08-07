Орбан заявил, что нелегальные мигранты представляют биологическую угрозу

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что все мигранты, которые пытаются незаконно попасть в страну, представляют собой медицинские и биологические" риски, которые следует предотвращать "любой ценой".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

Орбан сказал, что было бы неправильно изображать всех мигрантов как "биологические бомбы", смешивая миграцию и новую эпидемию коронавируса. Однако "некоторые из них именно такие", сказал он.

До тех пор, пока носители вируса не будут идентифицированы, все нелегальные мигранты должны рассматриваться как потенциальные источники инфекции, сказал он.

Орбан сказал, что он просил министра внутренних дел обеспечить, чтобы Вооруженные силы и полиция продолжали принимать решительные меры против всех попыток незаконного въезда, поскольку это теперь также представляет угрозу для здоровья.

Неконтролируемая миграция представляет "чрезвычайную опасность" для "отличного" состояния общественного здравоохранения и эпидемиологического статуса Венгрии, заявила ранее главный медицинский директор Венгрии Сесилия Мюллер.

Стоит отметить, что Виктор Орбан неоднократно высказывал антимиграционные заявления, в частности, говорил об угрозе исламизации Европы.