У Берліні затримали 44 особи після протестів через закриття "лівого" бару

Сотні поліцейських у п’ятницю вступили у протистояння з протестувальниками, які намагалися зупинити виселення "лівого" бару в Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція затримала 44 людини після того, як протестувальники звели барикади і влаштували кілька пожеж в безуспішній спробі перешкодити судовим приставам увійти в бар Syndikat в районі Нойкельн німецької столиці.

Мітинг проти виселення минулої суботи переріс у сутички з поліцією після того як офіцерів закидали камінням і феєрверками.

Бар Syndikat, відкритий 35 років тому, коли Нойкельн був в основному робітничим районом, став символом для активістів, які кажуть, що орендна плата в Берліні стає недоступною.

Уряд федеральної землі Берлін нещодавно розпорядився заморозити на п'ять років оренду 1,5 мільйона квартир. Ведеться кампанія зі скупки державою нерухомості, що належить великим землевласникам.

Протести в п'ятницю проходили в основному мирно. Багато жителів міста стукали каструлями і сковорідками в знак солідарності з колективом, який керував баром.