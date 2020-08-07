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В Берлине задержали 44 человека после протестов против закрытия "левого" бара

Пятница, 7 августа 2020, 19:42

Сотни полицейских в пятницу вступили в противостояние с протестующими, которые пытались остановить выселение "левого" бара в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция задержала 44 человека после того, как протестующие возвели баррикады и устроили несколько пожаров в безуспешной попытке помешать судебным приставам войти в бар Syndikat в районе Нойкельн немецкой столицы.

Митинг против выселения в минувшую субботу перерос в столкновения с полицией после того как офицеров забросали камнями и фейерверками.

Бар Syndikat, открыт 35 лет назад, когда Нойкельн был в основном рабочим районом, стал символом для активистов, которые говорят, что арендная плата в Берлине становится недоступной.

Правительство федеральной земли Берлин недавно распорядился заморозить на пять лет аренду 1,5 миллиона квартир. Ведется кампания по скупке государством недвижимости, принадлежит крупным землевладельцам.

Протесты в пятницу проходили в основном мирно. Многие жители города стучали кастрюлями и сковородками в знак солидарности с коллективом, который управлял баром.

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