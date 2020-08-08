Британію обурило зростання числа нелегалів, які намагаються втрапити в країну з Франції

Британія заявила про неприйнятне зростання кількості човнів, що перевозять мігрантів через Ла-Манш, і обіцяє відправити нелегалів назад до Франції.

Про це написав міністр імміграційного контролю Британії Кріс Філп в статті для The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Філп зазначив, що наступного тижня збирається в Париж, щоб підняти це питання. За його словами, він наполягатиме на тому, щоб Франція заборонила мігрантам сідати в човни. Міністр наголосив, що Британія "поверне тих, хто добереться до наших берегів".

"Французи повинні гарантувати, що мігранти, спіймані при спробі дістатися до Британії на човні, не змогли зробити це знову", - написав Філп.

Франція заявила, що спокійні погодні умови полегшують незаконний перетин кордону.

Майже 4000 людей перетнули Ла-Манш цього року на більш ніж 300 невеликих човнах.

Франція стверджує, що в період з січня по липень було перехоплено в п'ять разів більше суден з мігрантами в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Більшість мігрантів прибувають з таких країн, як Ємен, Єгипет, Судан і Ірак, в пошуках кращої роботи і кращих умов життя.