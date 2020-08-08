Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Польше третий день подряд антирекорд заражений коронавирусом: 843 случая за сутки

В ЕС обеспокоены попытками РФ пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и ТКГ

ЕС сократил список стран, из которых разрешен въезд

Brexit: Лондон говорит о прогрессе в переговорах о ЗСТ с ЕС






Британию возмутил рост числа нелегалов, пытающихся попасть в страну из Франции

Суббота, 8 августа 2020, 13:58

Британия заявила о недопустимом росте количества лодок, которые перевозят мигрантов через Ла-Манш, и обещает отправить нелегалов обратно во Францию.

Об этом написал министр иммиграционного контроля Великобритании Крис Филп в статье для The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Филп отметил, что на следующей неделе собирается в Париж, чтобы поднять этот вопрос. По его словам, он будет настаивать на том, чтобы Франция запретила мигрантам садиться в лодки. Министр подчеркнул, что Британия "вернет тех, кто доберется до наших берегов".

"Французы должны гарантировать, что мигранты, пойманные при попытке добраться до Британии на лодке, не смогли сделать это снова", - написал Филп.

Франция заявила, что спокойные погодные условия облегчают незаконное пересечение границы.

Почти 4000 человек пересекли Ла-Манш в этом году на более чем 300 небольших лодках.

Франция утверждает, что в период с января по июль было перехвачено в пять раз больше судов с мигрантами в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Большинство мигрантов прибывают из таких стран, как Йемен, Египет, Судан и Ирак, в поисках лучшей работы и лучших условий жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания мигранты
powered by lun.ua