Туреччина продовжила термін розвідки газу у Середземному морі попри критику Греції

Туреччина заявила, що продовжує термін роботи розвідувального судна Oruç Reis, яке проводить сейсмічні дослідження в спірній частині східного Середземномор'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Турецький флот опублікував нове повідомлення, в якому говориться, що робота Oruç Reis триватиме до 12 вересня. Раніше планувалося, що судно буде працювати до 1 вересня.

Сейсмічні дослідження є частиною підготовчих робіт до потенційної розвідки вуглеводнів. Туреччина також займається розвідкою вуглеводневих ресурсів в Чорному морі і відкрила газове родовище об'ємом 320 мільярдів кубічних метрів.

Окремо Туреччина також заявила, що проведе військові навчання на північному заході Кіпру до 11 вересня.

Туреччина і Греція, союзники по НАТО, категорично розходяться в думках з приводу прав на вуглеводневі ресурси в цьому районі через суперечливі погляди на протяжність їхніх континентальних шельфів, де розташовані в основному грецькі острови.

Обидві сторони провели військові навчання в східному Середземномор'ї, підкресливши можливість ескалації суперечки з приводу протяжності їх континентальних шельфів.

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