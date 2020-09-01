Турция продлила срок разведки газа в Средиземном море, несмотря на критику Греции

Турция заявила, что продлевает срок работы разведывательного судна Oruç Reis, которое проводит сейсмические исследования в спорной части восточного Средиземноморья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Турецкий флот опубликовал новое сообщение, в котором говорится, что работа Oruç Reis продлится до 12 сентября. Ранее планировалось, что судно будет работать до 1 сентября.

Сейсмические исследования являются частью подготовительных работ к потенциальной разведке углеводородов. Турция также занимается разведкой углеводородных ресурсов в Черном море и открыла газовое месторождение объемом 320 млрд кубометров.

Отдельно Турция также заявила, что проведет военные учения на северо-западе Кипра до 11 сентября.

Турция и Греция, союзники по НАТО, категорически расходятся во мнениях по поводу прав на углеводородные ресурсы в этом районе из-за противоположных взглядов на протяженность их континентальных шельфов, где расположены в основном греческие острова.

Обе стороны провели военные учения в восточном Средиземноморье, подчеркнув возможность эскалации спора по поводу протяженности их континентальных шельфов.

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