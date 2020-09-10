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Жителі Німеччини бояться Трампа більше, ніж коронавірусу - опитування

Четвер, 10 вересня 2020, 17:39

Коронавірус, який завдав збитків найбільшій економіці Європи, викликає менші побоювання серед жителів Німеччини, ніж політика президента США Дональда Трампа.

Про це свідчить опитування, проведене в червні і липні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Побоювання з приводу того, що політика Трампа зробить світ більш небезпечним, затьмарили економічні побоювання: 53% опитаних поставили його на перше місце в своєму списку.

Зростання вартості життя, економічна ситуація і вартість боргів Євросоюзу для платників податків зайняли друге, третє і четверте місце для німців.

Коронавірус зайняв 17-е місце, і тільки близько третини опитаних заявили, що стурбовані тим, що вони або хтось, кого вони добре знають, заразиться COVID-19.

Опитування не дало подробиць про те, які аспекти політики Трампа турбують німців, але соціологи процитували політолога Манфреда Шмідта з університету в Гейдельберзі, який звинувачує його зовнішню політику.

"Особливо примітні конфлікти з Китаєм, схожі на торгову війну, і напади на союзників, в тому числі Німеччину, у сфері торгівлі та політики безпеки. Крім того, відмова США від міжнародного співробітництва та конфронтація з Іраном", - сказав Шмідт.

Близько 2400 осіб було опитано в рамках дослідження "Страхи німців", яке проводиться з 1992 року.

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Трамп Німеччина
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