Коронавирус, нанесший ущерб крупнейшей экономике Европы, вызывает меньшие опасения среди жителей Германии, чем политика президента США Дональда Трампа.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный в июне и июле, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опасения по поводу того, что политика Трампа сделает мир более опасным, затмили экономические опасения: 53% опрошенных поставили его на первое место в своем списке.

Рост стоимости жизни, экономическая ситуация и стоимость долгов Евросоюза для налогоплательщиков заняли второе, третье и четвертое место для немцев.

Коронавирус занял 17-е место, и только около трети опрошенных заявили, что обеспокоены тем, что они или кто-то, кого они хорошо знают, заразятся COVID-19.

Опрос не дал подробностей о том, какие аспекты политики Трампа беспокоят немцев, но социологи процитировали политолога Манфреда Шмидта из университета Рупрехта-Карлса в Гейдельберге, который обвиняет его внешнюю политику.

"Особенно примечательны конфликты с Китаем, похожие на торговую войну, и нападения на союзников, в том числе Германию, в сфере торговли и политики безопасности. Кроме того, отказ США от международного сотрудничества и конфронтация с Ираном", - сказал Шмидт.

Около 2400 человек были опрошены в рамках исследования "Страхи немцев", которое проводится с 1992 года.Жители Германии боятся Трампа больше, чем коронавируса - опрос